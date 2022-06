Avellino, omicidio Ficuciello: nominato il consulente per perizia psichiatrica Dovrà valutare lo stato mentale di Gerardo Limongiello, che il 5 maggio 2021 uccise la moglie

Nuova udienza questa mattina per l’86enne Gerardo Limongiello, sotto processo con l’accusa di omicidio volontario aggravato per aver ucciso la moglie, Antonietta Ficuciello, 86 anni.

La Corte d'Assise del Tribunale di Avellino, in accoglimento della precedente richiesta difensiva dell'imputato - rappresentato dall'avvocato Mario Di Salvia - ha nominato un perito che possa definire lo stato mentale attuale dell’uomo, affetto, sembra, da forte depressione. Il professionista che svolgerà l'indagine è il professor Iuliano di Salerno il quale disporrà di 60 giorni per l'accertamento.

Udienza rinviata per il deposito della perizia e l'esame del consulente nominato al 28 settembre 2022.

Accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, l’uomo, attualmente sottoposto a regime di arresti domiciliari presso una struttura per anziani, il 5 maggio 2021, a seguito dell’ennesimo litigio con la moglie Antonietta - pare perché la donna non volesse acconsentire al trasferimento presso una casa di riposo - scrive un biglietto - “Chiedo perdono a mia moglie Antonietta tanto amata. Perdonami, perdonami. Ci vediamo in paradiso” – e decide di porre fine alla vita della donna, soffocandola con un cuscino. La veglia per poco più di un’ora, seduto al suo capezzale, poi esce, a piedi si reca dai carabinieri di Via Roma e confessa: “Ho ucciso mia moglie”.