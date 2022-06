Terribile incidente a Imola: muore ragazza di Sturno Lo scontro con un furgone sulla Montanara, nel territorio di Borgo Tossignano

In lutto la comunità di Sturno per la tragica morte di Sara Cipriano, 27 anni, rimasta vittima di un terribile incidente in provincia di Imola. Era alla guida della sua auto, quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un autocarro che trasportava prodotti ortofrutticoli.

Lo schianto è stato violentissimo a tal punto da far volare la vettura in un fosso. Per la ragazza non c'è stato purtroppo nulla da fare. E' morta sul colpo. La tragedia si è verificata sulla Sp 610 Montanara, nel territorio di Borgo Tossignano.

Sara si era trasferita da alcuni anni lontano dalla sua terra per motivi di lavoro a Imola ma era rimasta sempre molto legata al suo paese d'origine che oggi piange la sua scomparsa.