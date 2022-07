Montoro, chiama il 112: "C'è un morto in strada". Indagini dei carabinieri Non si esclude il malore fulminante, ma non si escludono altre ipotesi

"C'è un morto in strada". Questa mattina è arrivata la segnalazione al 112. Immediatamente sono entrati in azione i Carabinieri della Stazione di Montoro che sono intervenuti in Via Sferracavallo, nella zona di Banzano. Riverso a terra, è stato rinvenuto cadavere un 35enne del luogo. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. Ma su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata trasferita all’ospedale “Moscati” di Avellino. E' stata aperta un'inchiesta. Accertamenti sono in corso per chiarire quello che sembra un giallo. Del caso si sta occupando anche il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, sorpreso per il tragico rinvenimento. Il 35enne, operaio, era molto conosciuto: ogni mattina con il motorino si recava a lavorare ad Aiello del Sabato. Non si esclude che possa essere stato stroncato da un infarto fulminante. Sconcerto e incredulità nella frazione di Banzano.