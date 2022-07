Guida senza patente e resistenza: denunciato 30enne Controlli dei carabinieri in baronia e alta irpinia

È stato denunciato in stato di libertà un trentenne di origine straniera e residente a Carife, perché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i carabinieri della stazione di Castel Baronia hanno intimato l’“Alt” a un’autovettura condotta da un uomo che in un primo momento rallenta, fingendo di fermarsi. Poi, con una manovra improvvisa, riprende repentinamente la corsa e si dà alla fuga.

Prontamente inseguito dai militari operanti, il trentenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto presso la propria abitazione.

Lo stesso, non in possesso di patente di guida perché revocata, è stato denunciato alla procura della repubblica di Benevento. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo per la successiva confisca.

È stato invece denunciato alla procura della repubblica di Avellino un 40enne di Calitri, per falsità materiale commessa dal privato, falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità personale e guida senza patente.

L’automobilista, fermato dai carabinieri di Andretta alla guida della propria autovettura, avendo la patente revocata, alla specifica richiesta ha esibito una carta d’identità e un permesso di guida straniero, riportanti la sua foto. I militari operanti si sono accorti subito di avere tra le mani dei documenti contraffatti e i successivi accertamenti hanno eliminato ogni dubbio.