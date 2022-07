Tragedia a Montoro, stroncato da un malore muore 49enne Il dramma in via dell'Incoronata. Choc in paese, solo pochi giorni fa la morte di un 35enne

Tragedia a Montoro questa mattina per la morte di un 49enne, stroncato da un malore fulminante. Il dramma in via dell' Incoronata. L'uomo era uscito a fare una passeggiata. Improvvisamente si è sentito male . Inutili i soccorsi del 118 . I sanitari hanno messo in atto ogni manovra per provare a salvarlo, purtroppo inutilmente. Il malore è stato fulminante e non ha lasciato scampo all'uomo. Sul posto sono arrivati immediatamente soccorritori e carabinieri, coordinati dal maresciallo capo Fabio Baglione. Tempestivo l'intervento del personale del 118 con la dottoressa Esposito, l'autista Filomeno Perna e l'infermiere Tiziano Di Giorgio. Dolore e cordoglio per decesso dell'uomo in paese. Solo pochi giorni fa a Montoro era morto un 35enne. Un doppio tragico lutto, che colpisce al cuore la comunità guidata dal sindaco Girolamo Giaquinto.