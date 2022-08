Montella, cade masso lungo il fiume Calore: un ferito in ospedale Il masso si è staccato da un costone. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Cade masso lungo il fiume Calore, un ferito a Montella. È successo in un'area naturalistica tra le più suggestive del paese altirpino. Un masso è improvvisamente caduto centrando un ragazzo, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Il masso si è staccato da costone mentre il giovane stava intrattenendosi con altri amici nella zona. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco di Montella. Il sindaco di Montella e presidente della Provincia Rizieri Buonopane ha subito avviato procedure di verifica lungo i costoni dell'area per accertare la sicurezza nella zona.