Grave incidente tra Contrada e Forino, diversi feriti: anche bambini Tre le auto che si sono scontrate. Sul posto ambulanze e forze di polizia per gli accertamenti

Grave incidente stradale sulla strada Nazionale, nel territorio tra Contrada e Forino. Tre le auto che si sono scontrate. All'interno delle vetture sei persone tra cui bambini. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, sulla quale ci stanno lavorando i carabinieri della locale stazione. Sul posto anche due ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale. Sono in corso attualmente gli accertamenti.

In aggiornamento