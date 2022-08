Violento nubifragio a Monteforte, l'acqua trascina auto: l'allerta del sindaco Il sindaco Costantino Giordano emana una allerta

Il violento acquazzone si è abbattuto soprattutto a Monteforte Irpino, dove esattamente 2 anni fa, la furia dell’acqua ha devastato strade, abitazioni e strutture del comune. Nel pomeriggio la furia dell'acqua ha trascinato a valle nuovamente fango e detriti. Ma non solo anche le vetture sono state trascinate dall'acqua. Il sindaco Costantino Giordano ha emanato un'allerta chiedendo ai suoi concittadino di non uscire di casa. "La situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte - scrive il sindaco si facebook- ”.