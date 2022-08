Bomba d'acqua ad Avellino, strade interdette a Valle e Torelli Allagamenti in molte strade della città. In azione vigili del fuoco

Una bomba d’acqua che in pochi minuti ha creato caos e disagi in città. Le strade si sono allagate. In particolar modo nelle zone di Valle Torelli di Mercogliano. L’acqua ha raggiunto livelli impressionanti, tanto da rendere necessario la chiusura delle arterie. Automobilisti in panne, aiutati dalle forze di polizia ad uscire dai grossi pantani di acqua.

Sotto controllo, al momento, il comune di Monteforte Irpino, dove ieri sera l’acqua ha portato a valle fango e detriti. Il sindaco Costantino Giordano si dice comunque preoccupato ed è rimasto in piazza accanto agli operatori per monitorare costantemente la situazione.