Maltempo, super lavoro dei vigili del fuoco: ma a Monteforte c'è ancora paura Ancora allerta fino alle 21 di oggi. Avviso di criticità di colore Giallo per piogge e temporali

I Vigili del Fuoco di Avellino, supportati anche da sezioni operative dei comandi di Frosinone e di Rieti hanno lavorato ininterrottamente dal giorno nove agosto per far fronte all'emergenza che ha interessato il comune di Monteforte Irpino e le zone limitrofe. Dopo i primi soccorsi il lavoro ha riguardato essenzialmente allagamenti di scantinati e garage, oltre che al recupero di materiali e beni.

È attualmente in vigore sulla Campania un’allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido fino alle 21 di oggi. la perturbazione insisterà ancora sulla nostra regione.

La Protezione Civile della Regione Campania ha, infatti, emanato un nuovo avviso di criticità di colore Giallo per piogge e temporali per la giornata di oggi sulla Campania, ad esclusione delle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 2 (Alto Volturno e Matese).

L’avviso sarà valido dalle 8 alle 20 di venerdì 12 agosto sulle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).

Secondo le previsioni, la perturbazione insisterà ancora sulla Campania fino a sabato prossimo, con rovesci e temporali sparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico.