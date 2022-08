Covid, si muore ancora: 71 enne di Avellino non ce l'ha fatta Il paziente era ricoverato dal 6 luglio in terapia intensiva

È deceduto ieri sera, nell’area Covid dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Moscati, un paziente di 71 anni di Avellino, ricoverato dal 10 luglio e trasferito in Terapia Intensiva il 6 agosto.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 27 pazienti: 2 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 5 in Geriatria, 3 in Medicina Interna a indirizzo epatologico, 2 in Medicina Interna, 1 in Medicina d’Urgenza, 1 in Neurologia, 1 in Nefrologia, 1 in Cardiologia e 1 in Chirurgia d’Urgenza.