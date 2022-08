Avellino, 50enne trovata morta in casa a rione Mazzini: si indaga Il suo decesso probabilmente avvenuto da qualche giorno. Sul posto il magistrato di turno

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le 11'00 di oggi 13 agosto, sono intervenuti in via Gianbattista Basile, a rione Mazzine ad Avellino, per un soccorso ad una donna di 50 anni la quale non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini. La squadra intervenuta, anche con l'ausilio dell'autoscala, è salita al terzo piano dell'edificio e una volta entrati nel l'abitazione ha rinvenuto la donna priva di vita. Sul posto anche il magistrato di turno e la polizia per accertare le cause della morte. Con molta probabilità il decesso della donna è avvenuto da qualche giorno. La signora, non sposata, viveva da sola.