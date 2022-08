Auto rubata in via Circumvallazione all'alba. Ritrovata a Scampia in poche ore Stamane all'alba un 35enne di Avellino ha denunciato il furto: recupero in tempi record

Nelle prime ore dell’odierna mattinata perveniva sull’utenza telefonica 113 della Questura, telefonata il cui interlocutore, un 35eenne di Avellino, segnalava di aver subito il furto della propria autovettura, una FIAT 500L, parcheggiata in Via Circumvallazione. Nella circostanza riferiva altresì che il mezzo non era dotato di nessun antifurto o GPS. Gli operatori di Polizia hanno provveduto ad inserire tempestivamente i dati del veicolo nell’avanzato sistema di ricerca in dotazione (SCNTT) in modo tale da poter allarmare telefonicamente la sala operativa. L’ausilio dell’avanzata tecnologia sortiva esito positivo. Infatti si accertava che l’autovettura era in transito in una strada del noto quartiere Scampia di Napoli. Per il rintraccio, pertanto, veniva allertata la Questura di Napoli che in brevissimo tempo provvedeva ad inviare la pattuglia nella zona segnalata. L’autovettura veniva recuperata e consegnata dopo gli accertamenti al legittimo proprietario.