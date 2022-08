Lioni. A fuoco tir che trasportava pomodori, Ofantina bloccata L'intervento dei vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 17'30 di oggi 18 agosto, è intervenuta sulla SS 7 Bis, Ofantina, al Km. 354,100 nel territorio del comune di Lioni, per un incendio che ha interessato un semirimorchio che trasportava cassoni di pomodori. In supporto alla squadra di Lioni, la sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato anche quella del distaccamento di Montella, ed il loro tempestivo intervento ha permesso di spegnere le fiamme e di limitarli a pochi cassoni posizionati nella parte posteriore del pesante automezzo. Continua ancora tutt'ora l'assistenza dei Vigili del Fuoco, per lo spostamento dei cassoni su di un nuovo semirimorchio fatto giungere sul posto. Rallentamenti al traffico si sono registrati durante le operazioni di soccorso.