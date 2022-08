Monteforte, ladro finisce in un canale mentre scappa: gravemente ferito l storia incredibile. ieri seri sera intervenuti carabinieri e vigili del fuoco

Il rischio furti nelle abitazioni nel periodo delle vacanze estive tiene in allarme tutti, in particolare ad Avellino e nell'hinterland. Molte le denunce di queste ultime ore, ma quanto è accaduto ieri sera a Monteforte ha dell'incredibile. Stando a quanto si apprende un ladro durante la fuga è finito in un canale di scolo ed è stato costretto a ricorrere all'aiuto dei vigili del fuoco. Prontamente intervenuti insieme ai carabinieri i caschi rossi di Avellino hanno impiegato diverse ore per tirare fuori l'uomo dal canale. nella caduta ha anche riportato gravi ferite.Ai carabinieri affidate le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

L'episodio ricorda a grandi linee quanto è accaduto solo 7 giorni fa a Roma dove quattro persone sono rimaste incastrate sotto terra, mentre stavano scavando un tunnel, in Via Innocenzo XI con l'obiettivo di fare un rapina. Tre sono state soccorse rapidamente, mentre un quarto uomo è stato recuperato solo in un secondo momento dai vigili del fuoco dopo essere rimasto bloccato per ore, a circa 6 metri di profondità. Volevano raggiungere il caveau di una banca, distante 300 metri.