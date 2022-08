Scuolabus a fuoco a Mirabella Eclano, il sindaco: "È camorra" Ruggiero chiede un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Non ha dubbi il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, sulla matrice del raid che la notte scorsa ha incendiato e distrutto lo scuolabus comunale utilizzato per il trasporto dei ragazzi che frequentano le scuole elementari del comune della media Valle del Calore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale Compagnia. Dalle immagini delle telecamere installate in zona si spera di ricevere indicazioni utili per risalire ai responsabili. Il sindaco ha informato dell'accaduto il Prefetto di Avellino, Paola Spena, chiedendole di convocare il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica anche alla luce di allarmanti episodi precedenti.