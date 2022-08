"Grave pericolo di ordine pubblico", chiusi i bar dello stadio Partenio I titolari sono ritenuti persone vicine agli affiliati del Nuovo Clan Partenio

Il Comune e la Prefettura di Avellino hanno revocato la Scia e chiuso i tre bar dello Stadio Partenio-Lombardi. Tutto è partito dalla richiesta di rinnovo della licenza in vista della nuova stagione calcistica. Stando a quanto si apprende, si tratta dell’applicazione del d.P.R. n. 616 del 1977 che prevede che il Comune informi il Prefetto dell’adozione del provvedimento del rilascio delle licenze. La risposta della Prefettura è stata immediata e, in virtù delle valutazioni dell'Ufficio del Governo, il Comune di Avellino ha adottato il conseguente provvedimento dove si parla di "grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica", ritenuto sussistente dalla Prefettura. Secondo quanto si apprende dalle indagini, i titolari sarebbero ritenute persone vicine agli affiliati del Nuovo Clan Partenio.