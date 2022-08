Avellino, ancora violenza al centro storico: l'alcol dietro l'ultima rissa L'episodio a campetto Santa Rita forse scaturito per motivi di viabilità: sei le persone coinvolte

Ci sarebbe ancora una volta l'abuso di alcol dietro l'ultimo episodio di violenza avvenuto a ridosso del centro storico di Avellino, dove le serate continuano a essere caratterizzate da episodi che suscitano allarme e preoccupazione tra i residenti della zona.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura ci sarebbe stata una violenta zuffa nella quale sono rimaste coinvolte almeno sei persone. Tutto sarebbe scaturito per motivi di viabilità.

Nel corso della lite violentissima non sarebbero state utilizzate bottiglie come in un primo momento era stato riferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che hanno identificato tutte e sei le persone denunciandone tre alla Procura della Repubblica di Avellino. Una delle vittime del pestaggio ha riportato una prognosi di 30 giorni per lesioni a una spalla: sarebbe caduto in seguito al un pugno subito al volto da uno degli aggressori.

Ancora, dunque, un episodio di violenza in una zona dove da tempo i residenti chiedono ormai invano – a quanto pare – maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.