Avellino, giallo a rione Valle: operaio trovato agonizzante vicino a impalcatura L'operaio versa in stato di coma presso la rianimazione dell'ospedale Moscati: indagini in corso

Lo hanno trovato in fin di vita nei pressi di un'impalcatura.

E' successo ieri sera al rione Valle di Avellino in via Santoli.

Ora un operaio di 51 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Moscati. Sull'episodio i carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della polizia di stato che hanno effettuato i primi rilievi, stanno cercando di fare piena luce. Stando a quanto si è appreso l'operaio versa in stato di coma presso la divisione di rianimazione dell'ospedale ed è stato intubato dai medici che non hanno ancora sciolto la prognosi.

Non è da escludere che l'operaio, che abita in zona, stesse lavorando sull'impalcatura. Un malore o un passo falso potrebbero averlo fatto cadere al suolo. Le indagini degli inquirenti chiariranno il caso.

Se non dovesse trattarsi di un incidente sul lavoro prenderebbe corpo l'ipotesi di un gesto disperato dell'uomo.