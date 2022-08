Avellino, tensioni e paura nelle notti della movida Altro weekend di violenza tra risse e denunce. Spunta anche un coltello

Venerdì sera una rissa a Campetto Santa Rita che ha coinvolto 6 persone, ieri un alterco tra un barista di un locale del Corso e un cliente durante il quale sarebbe spuntato anche un coltello. Altro weekend ad Avellino caratterizzato da episodi di violenza e microcriminalità. Neanche il tempo di archiviare l'ennesima serata “movimentata” al Centro storico con tre denunce per rissa, che lungo il Corso Vittorio Emanuele sono intervenuti polizia e carabinieri per una lite all'esterno di un locale, terminata con i protagonisti identificati dalle forze dell'ordine e la denuncia per uno di loro che avrebbe fatto ricorso anche a un coltello. L'arma in questione è stata posta sotto sequestro.