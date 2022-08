Avellino, operaio agonizzante vicino all'impalcatura: ecco la verità sul giallo Escluso l'incidente sul lavoro, il 51enne in coma al Moscati potrebbe essere stato picchiato

Di sicuro non è stato vittima di un infortunio sul lavoro.

Ma restano ancora molte ombre sul ferimento di un 51enne avellinese, ritrovato l'altro giorno in una pozza di sangue nei pressi di una impalcatura davanti a una palazzina di rione Valle, in via Santoli.

L'uomo è in coma presso il Moscati, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi a conferma della gravità delle ferite riportate.

Ad escludere la tesi dell'incidente sul lavoro è stata la ditta incaricata dell'appalto che non annovera il 51enne tra i suoi operai, tra l'altro l'amministratore del condominio ha confermato che i lavori sono fermi da prima di ferragosto.

A questo punto gli inquirenti ritengono che il 51enne, che avrebbe anche assunto sostanze stupefacenti e si trovava in uno stato psicofisico precario, potrebbe essere stato aggredito e picchiato selvaggiamente. Tracce di sangue sono stati repertati dai Carabinieri anche sul muro dello stabile.