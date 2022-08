Violenza, cellulari e droga: la nuova denuncia della polizia penitenziaria Avellino, dura nota del segretario nazionale del Sappe Emilio Fattorello

Un'aggressione violenta e premeditata che ha sorpreso il medico alle spalle nel corridoio del Reparto Infermeria. La vittima è stata ferita con violenti colpi alla testa. E' quanto chiarisce in una nota il segretario nazonale del Sappe Emilio Fattorello rispetto all'ultimo episodio di violenza nel carcere di Bellizzi Irpino. La solidarietà del Sappe va al medico coinvolto, persona stimata dal punto di vista professionale ed umano, nell'ambiente penitenziario.

Intanto si registra un nuovo sequestro di cellulari nel penitenziario avellinese. Una brillante operazione della Polizia Penitenziaria in servizio ha consentito il ritrovamento e sequestro di tre telefonini funzionanti, nascosti negli spazi comuni del carcere, in uso ai detenuti. Occorre segnalare tra le tante criticità della Casa Circondariale di Avellino una vera eccellenza, costituita dal Distaccamento Cinofilo. Ieri ancora una volta l'infallibile fiuto di Masaniello, meraviglioso Pastore Tedesco, che in trasferta, presso l'istituto di Arienzo ha consentito il sequestro di ben 62 grammi di droga, tipo hashish, che una madre cercava di portare al figlio detenuto. La sostanza era occultata nelle parti intime della donna.