Avellino, paura in via Circumvallazione: due incidenti nel giro di poche ore Una moto e un'auto si sono scontrate ieri sera, mentre questa mattina due le vetture coinvolte

Due incidenti nel giro di poche ore in via Circumvallazione, ad Avellino. Ieri sera all'altezza della rotatoria di via De Renzi, un'auto e una moto si sono scontrate. Alla guida della due ruote, un giovane avellinese che ha riportato, fortuntamente ferite lievi. Sul posto è arirva la polizia per i rilievi del sinistro. Un altro incidente a pochi metri di distanza, sempre lungo via Circumvallazione. In questo caso, due le auto che si sono scontrate. La dinamica del sinistro è stata affidata ai carabinieri. La donna alla guida di una delle due vetture è stata portata in ospedale con un'ambulanza per le cure del caso.