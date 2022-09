Avellino, dimentica la borsa nel camerino: ritrovata ma senza portafoglio E' successo in un negozio di corso Vittorio Emanuele

Dimentica la borsa nel camerino di un noto negozio di abbigliamento del corso Vittorio Emanuele, quando rientra per riprenderla, all'interno non c'è più il portafogli. E' accaduto poco prima della chiusura del negozio. La donna era entrata nel negozio per provare degli abiti ma alla fine non ha acquistato nulla. Quando è uscita si è accorta che non aveva con sè la borsa. E' immediatamente rientrata e nel camerino c'era ancora la sua borsa ma senza portafogli. Sul posto è arrivata la polizia che ha avviato le indagini.