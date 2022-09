Cade dalla bici elettrica, grave al Moscati. Estubata 49enne: Gioia a Cairano Migliorano progressivamente le condizioni della donna russa caduta in strada lo scorso 25 agosto

E' stata estubata oggi ma resta ricoverata sotto osservazione nel reparto di rianimazione, Olga, la 49enne russa rimasta vittima di un incidente a bordo della sua bici elettrica, ad Andretta, lo scorso 25 agosto. La donna dopo 12 giorni è stata estubata oggi dai sanitari del reparto di rianimazione, guidato dal dottore Angelo Storti. Era arrivata in elicottero in gravissime condizioni nel nosocomio del capoluogo irpino, dopo essere caduta dalla sua bici elettrica. A bordo della sua bici era piombata, percorrendo una strada comunale in forte pendenza ad Andretta in contrada Occhini, contro un muro di cemento cadendo, per l’urto, sulla sottostante strada provinciale 91. Un volo di qualche metro violentissimo. Sul posto erano arrivati tempestivi i sanitari che ne avevano predisposto in somma urgenza il trasferimento al Moscati di Avellino. Gioia a Cairano, comune di residenza della donna, dove la notizia del miglioramento delle sue condizioni di salute si sono rapidamente diffuse.