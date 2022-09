Tir di pomodori si ribalta sull'A16: traffico in tilt tra Avellino e Baiano Registrati 3 km di coda in direzione Napoli. Traffico deviato

Sull'autostrada A16 Napoli-Canosa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli, per un incidente autonomo di un mezzo pesante che ha disperso il carico costituito da pomodori in corrispondenza del km 32. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Napoli. Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l'uscita per Avellino Ovest, si consiglia di percorrere la Statale 90 Nazionale delle Puglie, per poi rientrare in autostrada a Baiano.