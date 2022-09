Emergenza carceri, ancora violenze negli istituti di Avellino e Salerno A Bellizzi feroce colluttazione tra due detenuti rumeni

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria nella Persona del Segretario Nazionale Emilio FATTORELLO comunica ancora alcune, costanti, criticità che vive il sistema penitenziario in Regione. Negli ultimi giorni i Penitenziari di Salerno ed Avellino restano alla ribalta della cronaca.

Nella C. C. di Salerno nella giornata di ieri è stato rinvenuto un telefonino, delle schede sim, un bilancino, sostanza stupefacente del tipo hascic e altra sostanza presubilmente del tipo cocaina. Il rinvenimento di detto materiale segue di poche ore il sequestro di telefonini e droga nel bagno del Pronto Soccorso dell' Ospedale "RUGGI" probabilmente diretta ad un detenuto cola' presente proveniente dal carcere cittadino. Tutte circostanze queste che acclarano le ipotesi di presise indagini della Procura e DDA salernitane che hanno individuato una vera e propria piazza di spaccio e traffici nel Penitenziario di Fuorni.

Altri Eventi Critici vengono registrati nella consorella di Avellino ove ancora non si spegne l'eco della proditoria e premeditata aggressione al Dirigente Sanitario dell'Istituto che bisogna riportare una violenta aggressione tra detenuti finita nel sangue avvenuta venerdi 2 u. s.

Due detenuti di origine Rumena hanno dato vita ad una violenta colluttazione, per motivi ancora sconosciuti, uno dei due armato di un rudimentale e tagliente coltello ha infierito sull'avversario procurandogli gravi ferite alla spalla e al braccio. Ferite gravi al punto tale da disporre un ricovero urgente al Pronto Soccorso ove sono state suturate le ferite del malcapitato con decine di punti di sutura.

La lama artigianale utilizzata è stata sequestrata e posta a disposizione della competente Autorita' Giuiziaria informata sui fatti dalla relativa attività di P. G. della Polizia Penitenziaria ivi in servizio. Le evidenti emergenze di un Sistema Penitenziario in Regione sono ormai quotidiane. Il SAPPE consapevole della drammaticita' del momento che vivono i Poliziotti Penitenziari sulla loro pelle non manchera' di denunciare questo stato di cose alle Autorita' competenti ed alla Politica per le soluzioni da adottare in tempi brevi per prevenire il peggio.