Incendio ad Avellino, fumo e fiamme nell'ex asilo Patria e Lavoro Intervento dei vigili del fuoco in centro città

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 17'30 di oggi sette settembre, sono intervenuti in via Vasto, in centro città ad Avellino, per un incendio che si è sviluppato all'interno dell'ex Asilo Patria e Lavoro. Alcuni passanti vedendo fuoriuscire del fumo dalla struttura hanno avvisato la sala operativa del Comando di via Zigarelli. Le fiamme che hanno interessato un materassino del tipo utilizzato in palestra, sono prontamente state spente facendo anche arieggiare i locali invasi dal fumo.