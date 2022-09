Incidente stradale a Cervinara: due ragazze muoiono sul colpo, altre due gravi L'impatto intorno alle 4 di questa mattina. L'auto si è ribaltata: altre due giovani ferite

Gravissimo incidente questa mattina all'alba in via Cosma a Cervinara. A morire sul colpo due ragazze di 28 anni. Altre due sono ricoverate a Benvento ed Avellino, in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è accaduto intorno alle 4 di questa mattina. L'auto sulla quale viaggiavano le 4 amiche, tutte 28enni, una Fiat 500 rossa, è finita contro un muro che delimita la strada per poi ribaltarsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco di Bonea e quelli di Avellino. Le ragazze tornavano a casa da una festa di paese. E' ancora da accertare la causa dell'impatto.