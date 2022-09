Strage sulle strade, muoiono 2 ragazze. La tragedia di Alessandra e Roberta Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano i nomi delle vittime. Il sindaco di Cervinara: siamo distrutti

Sangue e tragico weekend sulle strade della provincia di Avellino. Due ragazze hanno perso la vita in un incidente avvenuto poco prima dell'alba a Cervinara. Una Fiat 500 rossa con a bordo quattro giovani si è schiantata contro un muro in via San Cosma. Ma la dinamica del sinistro è ancora poco chiara. Cervinara , la valle Caudina piangono Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano. Un dramma senza fine per l'intera Valle Caudina. Il sindaco Caterina Lengua dice: siamo distrutti. Questa tragedia travolge ogni famiglia della nostra Valle, che chiede silenzio e preghiere per queste giovani vite spezzate e per le loro famiglie".

indagano i carabinieri per accertare le cause del sinistro. Le due amiche erano in auto stanotte con altre due ragazze, quando si è consumata la tragedia. Viaggiavano a bordo di una 500 fiat quando, per cause da accertare, si è verificato l'incidente mortale. Sul posto i Carabinieri di Cervinara e di San Martino Valle Caudina. L'auto per cause da accertare in via San Cosma è finita contro un muro di recinzione che delimitava la strada. Purtroppo nel violento impatto le due ragazze hanno perso la vita, mentre le altre due sono state estratte in collaborazione con i sanitari del 118 e trasportate una presso l’ospedale Moscati di Avellino e l’altra presso il nosocomio San Pio di Benevento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Benevento , Bonea e Avellino. I caschi rossi hanno provveduto ad estrarre le i corpi delle ragazze dell’abitacolo della 500. I militari, invece, hanno effettuato i rilievi del per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Amiche per la pelle, unite da una tragico destino Alessandra e Roberta.Grandi amiche, Alessandra e Roberta stavano sempre insieme. Le due ragazze erano entrambe laureate. Alessandra Taddeo si era laureata in medicina, cercando di ricalcare le orme paterne. Quest’ultimo, infatti, era un apprezzato medico di famiglia.