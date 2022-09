Lumini e lacrime per Alessandra e Roberta. "Erano due fiori meravigliosi" Oggi alle 15 i funerali officiati dal vescovo di Benevento Accrocca. Lutto a Cervinara

Cervinara da l’ultimo saluto alle sue ragazze. Valle Caudina in lacrime per la tragedia di Alessandra e Roberta, le due ragazze di 27 anni morti poco prima dell’alba di domenica in un tragico incidente stradale. Oggi i funerali. Nella Chiesa di Gesù Misericordioso è stata allestita la camera ardente per Alessandra Taddeo e Roberta. Le due amiche riposano in due bare bianche adagiate ai piedi dell’altare e la comunità intera si è stretta intorno alla chiesa per portare conforto e vicinanza ai familiari. Oggi il rito funebre che sarà officiato da monsignor Felice Accrocca arcivescovo di Benevento.

Il sindaco Caterina Lengua ha proclamato il lutto cittadino dalle 14 alle 18 e tutte le attività commerciali abbasseranno le serrande per la durata del rito funebre in segno di vicinanza alle famiglie . Il funerale sarà officiato alle ore 15. Le due ragazze rimaste ferite in modo lieve nell’incidente, Mariliva che era alla guida della Fiat Cinquecento e Giovanna hanno lasciato nella mattinata di ieri l’ospedale San Pio ed hanno fatto ritorno a casa. Le ragazze sono straziate e ancora sotto choc. Troppo dolore per tutta la comunità la morte delle due giovanissime.

«Non siete state sole delle amiche, ma delle sorelle, avete condiviso il divertimento, i pianti, le gioie, le risate, le ore interminabili di compagnia, lo studio le confidenze l’amore reciproco una con l’altra, il rispetto». E' uno dei post a ricordo delle ragazze apparso sui social. "Siete due fiori meravigliosi, sarete i nostri angeli" scrive un'amica .

Intanto sul luogo dell’incidente è un lento peregrinare di persone e amici. Mazzi di fiori, messaggi, lumini sono stati sistemati nel luogo dell’incidente, della tragedia in via Cosma. Nella giornata di ieri il medico legale ha effettuato l’autopsia sui corpi delle due ragazze di 27 anni decedute a Cervinara. La procura di Avellino ha quindi deciso di liberare le salme riconsegnandole alle famiglie. Oggi l'ultimo saluto della Valle Caudina alle due giovanissime morte così tragicamente.