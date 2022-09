Invita passeggero a mettere la mascherina, conducente Air colpito con un pugno L'episodio sulla linea 11 che collega Avellino a Contrada Bagnoli. La Cgil: Ora basta!

Ieri sera, alla vigilia dello sciopero dei trasporti indetto contro le aggressioni al personale dei mezzi pubblici, in via Brigata, ad Avellino, sulla linea 11, che collega Avellino con la contrada di Bagnoli, un altro conducente è stato vittima di aggressione.

Il conducente è stato aggredito con un Pugno al volto da un passeggero solo per averlo invitato, nel pieno rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19, ad indossare la mascherina e l'autore, incurante del deplorevole gesto compiuto, si riaccomodava tranquillamente nel bus, per poi darsi alla fuga solo dopo resosi conto che il conducente aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine prontamente intervenute. Protagonista un extracomunitario. Allertate le Forze dell’Ordine, sul posto è giunta la Polizia che ha avviato le indagini. Nessuna traccia dell’uomo. L’autista è stato trasportato al Pronto Soccorso di Avellino per le cure del caso e dimesso in nottata. Per lui 6 giorni di prognosi a causa di una contusione alla mandibola e un taglio al labbro superiore interno.

Le Segreterie provinciali, congiuntamente alla RSU di AIR CAMPANIA, sono profondamente dispiaciute e condannano fermamente ogni forma di violenza.

Esprimono solidarietà al collega vittima dell'ennesimo episodio di aggressione, collega, che come tutti, presta la propria professione con maestria e diligenza facendosi carico di tutte le responsabilità e i rischi che comporta l'operare front line.

Dall’inizio del 2022 è la quinta aggressione che si registra ai danni degli autisti di Air Campania. Due i casi in provincia di Caserta, tre gli episodi verificatisi ad Avellino centro. L’ultimo lo scorso maggio, quando un giovane, richiamato perché si era acceso una sigaretta sul bus, ha aggredito brutalmente con schiaffi e calci l'operatore.

L’azienda regionale di TPL procederà in queste ore a sporgere denuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio e aggressione ad incaricato di pubblico servizio.

«Quella di ieri è l’ennesima barbara violenza da parte di un delinquente ai danni di un nostro autista. La situazione è diventata intollerabile. Esprimo vicinanza e solidarietà al nostro dipendente e all’intera categoria, che oggi sciopera per chiedere al legislatore misure specifiche contro le aggressioni. Da parte mia massima disponibilità a partecipare ai tavoli istituzionali per trovare una soluzione condivisa per la tutela del personale», ha dichiarato l’Amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia.