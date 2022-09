Avellino, 28enne accoltellato a rione Mazzini: fermato giovane di S.Tommaso Il ferimento all'alba di questa mattina. Fendenti all'addome e braccia

Accoltellato a Parco Castagno, rione Mazzini, un 28enne è stato ricoverato in ospedale. I fendenti gli hanno perforato l’addome, 30 giorni di prognosi per lui. Il coetaneo che lo ha ferito è stato subito intercettato e bloccato dagli agenti della Squadra Mobile, il ragazzo, di San Tommaso, è stato condotto in Questura.

Oltre alle ferite all’addome, la vittima ha rimediato 14 punti di sutura sulla fronte e due all’orecchio, poi addome e braccia. Sono ancora ignoti i motivi che hanno scatenato la violenta aggressione, sull’episodio sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Avellino.