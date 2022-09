Gattino bloccato nell'impalcatura della Dogana, salvato dai Vigili del Fuoco A Baiano un cane recuperato da una buca profonda sei metri

Durante il turno notturno svolto dai Vigili del Fuoco di Avellino, dalle ore 20'00 di ieri 17 settembre fino alle ore 08'00 di oggi 18, tra i vari interventi svolti, Ve ne segnaliamo quattro che hanno riguardato salvataggio animali. Il primo si è svolto in tarda serata in piazza Amendola ad Avellino, dove un gattino era rimasto bloccato tra l'impalcatura e le mura della vecchia Dogana. A seguire intorno alle 23'00, la stessa squadra è intervenuta a Baiano in via Mazzini, dove un cane era sfuggito al padrone cadendo in una buca profonda circa sei metri, in un tratto interdetto al traffico. Il cane è stato recuperato e riconsegnato al padrone per la sua gioia. Mentre dopo la mezzanotte ad Atripalda, prima nel parcheggio Comunale e poi in via Appia, si sono recuperati due gattini rimasti incastrati nel motore di due rispettive autovetture.