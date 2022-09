Cade nel burrone per recuperare il gregge e muore, la tragedia di Christian Il 36enne lascia moglie e due figli piccoli. Lutto in paese

Attesa a Sernechia per i funerali di Christian Macchia, 36 anni, il giovane pastore padre di due bambini morto ieri in un vallone, dopo un volo di 25 metri. Il pastore stava forse provando a recuperare il suo gregge di capre per ricondurlo a casa, quando è precipitato. La salma del pastore, che lascia moglie e due figli di sei e due anni, è al Moscati a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non si esclude che il 36enne sia caduto in seguito ad un malore. Intanto in paese la morte tragica del padre di famiglia, marito amorevole e gran lavoratore ha scosso ogni persona. Attesa per i funerali.