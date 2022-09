Avellino, si lancia dal ponte della Ferriera: muore 50enne Sul posto i vigili del fuoco per il recupero del corpo

Ancora un suicidio dal ponte della Ferriera. Poco fa un uomo di mezza età si è lanciato dal ponte di via due Principati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per recuperare il corpo. Secondo le testimonianze di alcune persone, a dare l'allarme pare sia stato proprio un passante che ha anche cercato di fermare l'uomo che stava scavalcando le alte barriere installate proprio per la protezione. Purtroppo la vittima è riuscita nel suo intento. Non si conoscono ancora le generalità dell'uomo. Sul posto anche il magistrato di turno e il medico di base.