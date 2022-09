Giù dal Ponte della Ferriera, muore infermiere di 39 anni. Lutto al Moscati Avellino. Inutili i soccorsi di sanitari e Vigili del fuoco. Ennesima tragedia in Irpinia

Giù dal ponte della Ferriera, muore 39enne di Avellino. Ieri sera l'ennesima tragedia dal tristemente noto ponte dei suicidi. A perdere la vita un infermiere del Moscati. Lutto nell'ospedale di Avellino. La notizia del decesso del sanitario in forze al Moscati si è rapidamente diffusa già in serata. Inutili i soccorsi dei sanitari e Vigili del Fuoco di Avellino intervenuti tempestivamente a Largo Ponte Ferriera, ad Avellino, per il soccorso all' uomo che si era lanciato giù dal ponte, come accertato dagli agenti di polizia. La squadra intervenuta ha individuato il corpo nel letto del Fenestrelle, e lo ha recuperato, purtroppo per il trentanovenne originario di Avellino, non vi è stato nulla da fare.