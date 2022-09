Rubano Minicar davanti il Liceo Classico: arrestati 3 napoletani Anche un minorenne nei guai. Restituita la minicar

Nella mattinata di ieri 21 settembre, personale della Squadra Mobile di Avellino ha tratto in arresto in flagranza di reato tre soggetti partenopei, di età compresa tra i 22 e i 30 anni, con a carico diversi precedenti di polizia, e denunciato in stato di libertà un minorenne, in quanto gravemente indiziati, allo stato delle indagini, di furto pluriaggravato di una minicar.

A seguito di tre furti perpetrati negli ultimi mesi in questo capoluogo, è stata avviata una serrata attività di indagine che ha permesso di individuare l’autovettura con cui i ladri erano giunti in questo centro. Pertanto, nelle prime ore della mattinata di ieri, avendo rilevato la presenza di suddetta autovettura in città, alcune pattuglie della Squadra Mobile subito si mobilitavano per il rintraccio, che avveniva pochi minuti dopo che era stata asportata una minicar nei pressi della sede del Liceo Classico. In particolare una pattuglia individuava l’autovettura d’interesse, seguita da una minicar. Gli operatori si ponevano all’inseguimento dei suddetti veicoli per poi fermarle a Mugnano del Cardinale, dove un’altra pattuglia sbarrava il passo ai malviventi. In particolare il conducente del quadriciclo da poco rubato, per eludere il controllo tentava anche di investire il poliziotto che aveva intimato l’alt e, nella breve fuga, danneggiava anche l’autovettura di servizio con cui erano stati inseguiti. I quattro soggetti, tra l’altro privi di documenti di riconoscimento, venivano condotti in Questura per l’identificazione. All’esito degli accertamenti effettuati, il P.M. di turno della locale Procura della Repubblica disponeva di procedere con la convalida dell’arresto, pertanto i maggiorenni venivano condotti presso la casa Circondariale di Avellino, mentre il minore veniva affidato alla madre. In corso le indagini per acclarare la responsabilità dei suindicati in ordine agli altri tre episodi di furto di minicar.