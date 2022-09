Incidenti sul lavoro, due uomini precipitano al suolo ad Ariano Giornata da tour del force al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane

Precipita al suolo con il flex tra le mani da un'altezza di due metri. Tragedia sfiorata nelle campagne arianesi. E' accaduto in località Santa Regina. Vittima dell'incidente che poteva avere conseguenze davvero drammatiche un 44enne del luogo giunto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Qui i sanitari, vista la gravità della situazione dopo averlo sottoposto a tutti gli esami necessari e stabilizzato lo hanno immediatamente affidato alle cure chirurgiche.

L'uomo ha riportato lesioni e fratture importanti agli arti superiori e inferiori oltre ad una ferita ad un occhio.

Un vero e proprio lavoro di equipe che ha visto attivamente impegnato tutto il personale sanitario intervenuto. Dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, l'uomo attualmente è in prognosi riservata e in attesa di essere trasferito in una struttura specializzata.

Una giornata da vero e proprio tour de force per il pronto soccorso arianese alle prese in contemporanea con un altro incidente analogo che ha visto coinvolto un 59enne, in questo caso nella zona centrale della città, in via Giacomo Matteotti le cui condizione sono state giudicate dai medici piuttosto serie.