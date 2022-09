Omicidio Gioia, cambia il presidente: Scarlato per la fase finale del processo Riprende il processo a carico di Giovanni Limata ed Elena Gioia

Riprende con una novità il processo per l’omicidio di Aldo Gioia, il 53enne di Avellino, ucciso a coltellate nella sua abitazione, dal fidanzato di sua figlia. La notizia del cambio del presidente del collegio non è stata ben accolta dalle parti del processo. Il giudice Pierpaolo Calabrese, infatti, è stato sostituito dal nuovo presidente Gian Piero Scarlato.

Toccherà a lui, ora, seguire la fase finale del procedimento. Questa mattina, dunque, è ripreso nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Avellino, il processo a carico di Giovanni Limata ed Elena Gioia. Sono stati ascoltati due professionisti. Il primo, tecnico informatico che dovrà cristallizzare chat, messaggi e telefonate, intercorse tra i due ex fidanzati e le altre persone coinvolte nel procedimento. Verrà ascoltato inoltre, anche il medico che aveva in cura Elena, oggi presente in aula.