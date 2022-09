Avellino, due furti in poche ore: trafugato materiale edile e attrezzi La polizia indaga sui furti di via Francesco Tedesco e via Tagliamento

Due furti in poche ore in città. Il primo negli alloggi popolari di via Francesco Tedesco. Ignoti si sono introdotti in un appartamento disabitato, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. I ladri si sono introdotti all’interno e dopo aver praticato un foro nella parete, hanno portato via attrezzi di lavoro. L’altro furto è avvenuto in via Tagliamento, in un locale commerciale. Anche qui sono in corso lavori di ristrutturazione e i ladri hanno portato via materiale edile. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini.