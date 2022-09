Monteforte Irpino. Preso a martellate: dopo 2 mesi si sveglia dal coma L'omicidio di un commerciante cinese. Estubato l'uomo bulgaro vittima della furia di un 24enne

È stato estubato ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino Krasimir Petrov Tsankov, il 50enne cliente del negozio cinese di Monteforte, dove si è scatenata lo scorso 31 luglio la furia di Robert Omo, immigrato 24enne originario della Nigeria, che a colpi di martellate uccise il titolare del locale, Gao Yuan Cheng, ferendo anche il bulgaro. L'uomo si è risvegliato dal coma, dopo lunghe settimane di lotta per la vita . Quest’ultimo dal 31 luglio era ricoverato all’ospedale Moscati in condizioni disperate. Ieri mattina è stato estubato, grazie al miglioramento delle sue condizioni di salute. Un dramma senza fine quello dell'omicidio del commerciante cinese e del tentato omicidio del bulgaro. La notizia del miglioramento del 50enne si è rapidamente diffusa in paese, dove per settimane si è pregato per lui .