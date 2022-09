Avellino, ambulante vende funghi porcini senza autorizzazione: denunciato La Forestale ha sequestrato 32 chili di funghi, destinati poi alla Caritas diocesana

Permane alta l’attenzione dei carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Nell’ambito di tali servizi, ad Avellino, i carabinieri della locale stazione Forestale hanno proceduto al controllo di un commerciante ambulante che, all’esito delle verifiche, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

In particolare, i militari hanno accertato che il predetto, 35enne della provincia di Napoli, pur essendo autorizzato al commercio itinerante del settore merceologico alimentare, aveva violato l’ordinanza del Ministero della Sanità che vieta la vendita dei funghi freschi sfusi in forma itinerante.

Opportunamente interpellato, il commerciante non è stato in grado di fornire agli operanti indicazioni sulla provenienza dei funghi posti in vendita.

I Carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro di 32 chili di funghi porcini che, dopo il giudizio di commestibilità da parte di personale dell’Ispettorato Micologico dell’ASL di Benevento, sono stati destinati alla “Caritas” diocesana di Avellino, mentre i restanti, essendo deperibili, sono stati distrutti e smaltiti.