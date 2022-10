Scomparsa Manzo, Russo rompe il silenzio: pronto a parlare Il giovane indagato nell'inchiesto ha chiesto di essere ascoltato dai magistrati

Nuovi sviluppi sul caso della scomparsa di Domenico Manzo, l’anziano di cui non si hanno più notizie da gennaio del 2021. Uno dei cinque indagati, Alfonso Russo, ha chiesto di essere ascoltato dagli inquirenti. Ricordiamo che il giovane (ex fidanzato di Loredana - anche lei indagata) è stato già sentito dagli investigatori. La prima volta per un interrogatorio che finì proprio con il suo nome scritto tra gli indagati, poi venne ascoltato in relazione alle immagini delle telecamere e in quella occasione ha preferito non rispondere. Ora, tramite i suoi legali, Palmira Nigro e Dario Cierzo, ha chiesto al magistrato di essere ascoltato nuovamente.

Lunedì, gli avvocati depositeranno in Procura la richiesta di interrogatorio. Il giovane di Grottolella – indagato per concorso in favoreggiamento per sequestro di persona e false dichiarazioni al Pubblico Ministero – è intenzionato a chiarire, probabilmente, la sua versione dei fatti, in particolare, cosa accadde quella sera, quando a casa di Mimì Manzo la figlia Romina – indagata per sequestro di persona – festeggiava il suo compleanno. Le sue dichiarazioni potrebbero essere determinanti per l’inchiesta e dare una svolta definitiva al caso.