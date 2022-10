Bambino di 8 mesi, positivo al covid, in arresto cardiaco salvato al Moscati Avellino. Il piccolo positivo al coronavirus è stato trasferito in elisoccorso al Santobono

Bambino di otto mesi, positivo al covid, in arresto cardiaco salvato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Il piccolo, affetto da pregresse comorbilita' respiratorie, ricoverato da due giorni in area coronavirus del reparto di pediatria, guidato dal dottore Antonio Vitale, oggi si è improvvisamente sentito male. Il bambino è stato colto da un improvviso arresto cardiaco, ed è stato tempestivamente rianimato e stabilizzato dai medici pediatri Giuseppe Furcolo e Maria Marsella e dai sanitari del reparto di rianimazione con la presenza dello stesso primario, Angelo Storti, coadiuvato da altri due medici rianimatori in servizio. Una volta stabilizzato, il piccolo è stato intubato e trasferito in elisoccorso all'ospedale Santobono di Napoli. Eliambulanza è decollata intorno alle 17.30 di oggi alla volta dell'ospedale partenopeo, dal campo Coni. Grazie al tempestivo intervento dei sanitari della pediatria e della rianimazione del Moscati il bambino è stato stabilizzato e trasferito per essere assistito nel centro di alta specialità per le cure del caso.