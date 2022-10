Solofra, accendono fumogeni e petardi allo stadio: nei guai due giovani tifosi incontro di calcio che si è tenuto a Solofra tra le squadre “Asd Solofra e Agropoli

Accensioni di fumogeni e petardi: sono i reati che i carabinieri contestano a due giovani tifosi di Solofra, uno non ancora maggiorenne. Durante lo svolgimento dell’incontro di calcio che si è tenuto sabato scorso allo stadio Gallucci di Solofra tra le squadre “Asd Solofra Calcio” e “Unione Sportiva Agropoli”, sono stati identificati dopo aver esploso due petardi ed acceso due fumogeni.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Oltre alla denuncia in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie, i due giovani verranno proposti per l’emissione del Daspo (il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).