Avellino, "mamma ho fatto un incidente", truffa da 80mila euro al Parco Abate Le indagini affidate alla polizia: si cerca un uomo in motorino

“Mamma mamma ho fatto un incidente, mi servono urgentemente dei soldi”. Così si è presentato al telefono l'abile truffatore che è riuscito per due volte a truffare un'anziana donna, residente a Parco Abate.

La donna, moglie di un noto professionista, ha consegnato in due trance ben 80mila euro.

La tecnica, sempre la stessa. Prima la telefonata poi la consegna dei soldi. Un uomo al telefono ha finto di essere il figlio, lei ci ha creduto. L'uomo ha detto di aver investito una persona e per rimediare doveva consegnare del denaro. La donna, senza esitare un attino, ha messo in una busta i primi 49mila euro. Poi un amico del truffatore si è presentato sotto casa della donna. Un uomo in motorino col casco ha preso la busta ed è andato via. Non contento, ha richiamato l'anziana e ci ha riprovato. Le ha chiesto ulteriori soldi. L'uomo col motorino è ritornato sotto casa e ha messo nella busta altri 32mila euro.

In tutto la povera anziana ha consegnato in tutto 81mila euro. Si è accorta della truffa solo quando, dopo qualche oretta, ha chiamato il figlio per avere notizie dell'incidente. E il figlio a quel punto le ha detto di essere sul posto di lavoro. Immediata la chiamata alla polizia che ha avviato le indagini.