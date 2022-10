Avellino, rifiuta l'alcol test e aggredisce i carabinieri: assolto in aula Accolta la tesi dell'avvocato Fabio Tulimiero: il 42enne ha agito perché ha subìto un abuso

Accusato di resistenza a pubblico ufficiale, assolto con la formula piena “perché il fatto non sussiste” dal giudice monocratico del tribunale di Avellino, Giulio Argenio. Il 42enne avellinese, difeso dall’avvocato Fabio Tulimiero, era finito a processo perché nell’ottobre del 2018 si rifiutò di sottoporsi all’alcool test. Il 42enne è stato mandato assolto in quanto ha agito, dopo aver subìto un abuso di potere da parte del carabiniere, il quale voleva costringerlo a sottoporsi ad alcoltest nonostante l’imputato non fosse alla guida del suo veicolo. Infatti l’automobile era ferma, parcheggiata sul lato destro della carreggiata della strada comunale Vallone dei Lupi – così come il suo difensore ha dimostrato nella fase dibattimentale - diversamente da quanto sostenuto dal militare.