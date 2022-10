Tentato omicidio a Montoro: donna accoltella il marito L'uomo, un 60enne è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Una discussione accesa, che solo per un soffio non è finita in tragedia. E' accaduto a Montoro in Irpinia, dove una donna al culmine di un litigio violento ha accoltellato più volte il marito. Attimi di concitazione nell'abitazione dei coniugi. A dare l'allarme dopo aver sentito le urla sono stati i vicini. In un primo momento si è temuto davvero il peggio. Sul posto alla frazione San Pietro, i sanitari del 118. L'uomo, un 60enne è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto stanno cercando di fare piena luce i carabinieri. Sembrerebbe che non sia la prima volta che avvengono litigi del genere nell'abitazione della coppia. L'ultimo ha rischiato di finire davvero nel tragedia.