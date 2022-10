Avellino, Monumento ai Caduti: i cittadini si appellano al sindaco Festa L'appello per lo stato di degrado in cui versa il monumento

E' partita una petizione da parte di alcuni cittadini della zona di via Matteotti e via Pironti. “Visto lo stato di grave degrado in cui è stato ridotto il Monumento ai Caduti di Avellino. Monumento sacro alla Patria e alla città, a causa delle abbondanti e continue deiezioni dei cani, i cui padroni sono insensibili ai doveri dei cittadini e al mantenimento della onorabilità della città di Avellino nei confronti di chi ha sacrificato la vita per l'Unità d'Italia, si chiede: il ripristino del cancello che in passato circondava per intero il monumento affinché possa cessare definitivamente questo oltraggio alla memoria dei caduti e della storia intera“.